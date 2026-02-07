Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 10км+10км. Финал
15:00 Мск
Олимпиада 2026

«Не поняли олимпийского духа». В Италии объяснили свист в адрес израильских спортсменов

Комментарии

Лидер партии «Лига» и вице‑премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал освистывание сборной Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Прекрасная церемония, единственным диссонансом стали немногие свистки и неодобрительные возгласы во время прохода израильских спортсменов. Те, кто их освистывал, совершенно не поняли олимпийского духа», — приводит слова Сальвини «РИА Новости Спорт».

Отметим, на стадионе «Сан‑Сиро» в Милане аудитория также встретила свистом и появление на экранах вице‑президента США Джей Ди Вэнса.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

