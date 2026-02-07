Скидки
Олимпиада 2026

Делегация из США была освистана на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026

Делегация из США была освистана на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026


Делегация спортсменов из США была освистана во время церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Отмечается, что фанаты также освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого показали на экранах стадиона во время прохода американцев. Ранее зрители неодобрительно встретили делегацию израильских атлетов, а вице‑премьер Италии Маттео Сальвини осудил поведение болельщиков во время церемонии открытия Игр.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.


