На церемонии открытия зимних ОИ-2026 в Милане упомянули Игры в Сочи

Во время церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в одном из видеороликов среди прочих показали логотип Игр в Сочи 2014 года.

Ролик вошёл в блок «Путешествие во времени». Напомним, церемония открытия сочинской Олимпиады прошла 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт».

Основные мероприятия церемонии открытия принимал стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходили в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Игры в Италии завершатся 22 февраля. В рамках ОИ-2026 будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Олимпиада-2026: главное: