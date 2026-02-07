В Италии ужесточили меры безопасности из-за протестов, связанных с Олимпиадой

Власти Италии утвердили новый указ о безопасности, направленный на усиление мер против так называемых «насильственных протестов», информирует ESPN.

Решение было принято в начале Олимпийских игр-2026. В пятницу в Милане, неподалёку от Политехнического университета, прошла акция протеста с участием нескольких сотен человек, преимущественно студентов. Демонстранты выступили против присутствия в стране представителей американской власти, а также против ограничений и перекрытий в городе на период проведения Игр.

Как отмечает источник, правительство расширило полномочия правоохранительных органов. В рамках новых правил полиция получила возможность задерживать людей на срок до 12 часов при наличии подозрений, что они могут быть причастны к организации беспорядков или радикальных акций.

Представители оппозиции резко осудили инициативу, заявив, что она создаёт угрозу свободе выражения мнений и фактически использует Олимпиаду как повод для усиления государственного контроля над гражданами.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

