Российский флаг вывесили на трибуне «Сан-Сиро» перед церемонией открытия Олимпиады

Санный спорт. Мужчины. Одиночки. Заезд 1 и 2
Российский флаг вывесили на трибуне «Сан-Сиро» перед церемонией открытия XXV зимних Олимпийских игр

Комментарии

Болельщик Евгений Бурденюк вместе с компанией друзей вывесил российский флаг на трибуне стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр и прокомментировал произошедшее.

«Когда мы решили полететь на Олимпиаду, сказали — давайте захватим флаг. Мы пришли сюда и растянули его перед главной сценой и совершенно не задумывались, взяли и сфотографировались. Но мы не спортсмены, мы болельщики. Мы это делали для себя, и получилось так, что нас кто-то сфотографировал. Мы скидывали в частном порядке, никуда в соцсети не выкладывали», — сказал Бурденюк в интервью ТАСС.

Напомним, в рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Церемония открытия прошла этой ночью.

Зрители фотографируются с талисманами Олимпиады

Комментарии
