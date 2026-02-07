Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

7 февраля главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НХЛ, НБА, XXV зимние Олимпийские игры

Стартовали Олимпийские игры, «Аль-Наср» выиграл второй матч без Роналду. Главное к утру
Комментарии

В Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры, «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад», выиграв второй матч подряд без устроившего бойкот Криштиану Роналду, российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — основной кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане.
  2. «Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Иттихад» в матче 21-го тура Про-Лиги.
  3. Андрей Василевский — главный кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN.
  4. Делегация из США была освистана на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026.
  5. Российский флаг вывесили на трибуне «Сан-Сиро» перед церемонией открытия Олимпиады.
  6. Екатерина Александрова вышла во второй финал за день на турнире WTA-500 в Абу-Даби.
  7. «Фламенго» разрабатывает план по подписанию Винисиуса — Marca.
  8. 35 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НБА с «Нью-Орлеаном».
  9. «Не поняли олимпийского духа». В Италии объяснили свист в адрес израильских спортсменов.
  10. Диана Дэвис и Лука Берулава стали знаменосцами Грузии на открытии Олимпиады-2026.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события субботы: Непряева в олимпийском скиатлоне, Матч звёзд КХЛ, футбол, НБА и ММА
Топ-события субботы: Непряева в олимпийском скиатлоне, Матч звёзд КХЛ, футбол, НБА и ММА
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android