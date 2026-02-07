Стартовали Олимпийские игры, «Аль-Наср» выиграл второй матч без Роналду. Главное к утру

В Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры, «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад», выиграв второй матч подряд без устроившего бойкот Криштиану Роналду, российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — основной кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня