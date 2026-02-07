Стартовали Олимпийские игры, «Аль-Наср» выиграл второй матч без Роналду. Главное к утру
В Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры, «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад», выиграв второй матч подряд без устроившего бойкот Криштиану Роналду, российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — основной кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане.
- «Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Иттихад» в матче 21-го тура Про-Лиги.
- Андрей Василевский — главный кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN.
- Делегация из США была освистана на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026.
- Российский флаг вывесили на трибуне «Сан-Сиро» перед церемонией открытия Олимпиады.
- Екатерина Александрова вышла во второй финал за день на турнире WTA-500 в Абу-Даби.
- «Фламенго» разрабатывает план по подписанию Винисиуса — Marca.
- 35 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НБА с «Нью-Орлеаном».
- «Не поняли олимпийского духа». В Италии объяснили свист в адрес израильских спортсменов.
- Диана Дэвис и Лука Берулава стали знаменосцами Грузии на открытии Олимпиады-2026.
