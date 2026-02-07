Скиатлон с участием Непряевой на Олимпиаде 2026 7 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 7 февраля, начинаются соревнования в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр состоится женский скиатлон на 20 км. В гонке примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Старт соревнований запланирован на 15:00 мск.

Посмотреть прямую трансляцию гонки можно на онлайн-платформе Оkko.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.