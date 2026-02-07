Скидки
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026, фигурное катание: расписание на 7 февраля

Комментарии

В ночь с 7 на 8 февраля продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). На лёд выйдут мужчины с короткими программами, а танцевальные дуэты представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Командный турнир. Расписание на 7 февраля (время начала – московское).

  • 21:45. Мужчины, короткая программа.
  • 0:05 (8.02). Танцы на льду. Произвольный танец.

После первого дня соревнований в командном турнире лидирует сборная США, набравшая 25 баллов. За ней расположились сборные Японии (23) и Италии (22).

