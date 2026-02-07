Выступление Ксении Коржовой на ОИ-2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 февраля, начнутся первые соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2026. Состоится женский забег на 3000 м, где будет разыгран первый комплект медалей. В гонке примет участие россиянка Ксения Коржова.

Старт забега запланирован на 18:00 мск. В России его покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).