Главная Олимпиада 2026 Новости

Выступление конькобежки Ксении Коржовой на Олимпиаде 2026 7 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Выступление Ксении Коржовой на ОИ-2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, начнутся первые соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх — 2026. Состоится женский забег на 3000 м, где будет разыгран первый комплект медалей. В гонке примет участие россиянка Ксения Коржова.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Не началось

Старт забега запланирован на 18:00 мск. В России его покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
