Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 7 февраля

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 7 февраля
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в Италии пройдёт четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 7 февраля (время — московское):

Кёрлинг, микст.
7-й тур:

12:05. Великобритания – Канада;
12:05. Швейцария – Швеция.

8-й тур:

16:35. Эстония – Норвегия;
16:35. Чехия – Южная Корея;
16:35. Швеция – Италия;
16:35. Великобритания – США.

9-й тур:

21:05. Южная Корея – США;
21:05. Канада – Эстония;
21:05. Чехия – Швейцария;
21:05. Норвегия – Италия.

Фристайл. Слоупстайл.

12:30. Квалификация, женщины.
16:00. Квалификация, мужчины.

Горнолыжный спорт.

13:30. Скоростной спуск, мужчины.

Хоккей.
Групповой турнир, женщины.

14:10. Германия – Япония;
16:40. Швеция – Италия;
18:40. США – Финляндия;
23:10. Швейцария – Канада.

Лыжные гонки.

15:00. Скиатлон (2х10 км), женщины.

Конькобежный спорт.

18:00. 3000 м, женщины.

Санный спорт.

19:00. Одноместные сани, мужчины, 1-я попытка.
20:32. Одноместные сани, мужчины, 2-я попытка.

Прыжки с трамплина.

19:45. Средний трамплин, квалификация, женщины.
20:45. Средний трамплин, женщины, 1-й раунд.
21:57. Средний трамплин, женщины, финал.

Сноуборд.

21:30. Биг-эйр, финал, мужчины.

Фигурное катание.

21:45. Командные соревнования. Короткая программа, мужчины.
0:05. Командные соревнования. Произвольный танец, танцевальные дуэты.

Календарь Олимпийских игр - 2026
