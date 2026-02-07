Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Италии пройдёт четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 7 февраля (время — московское):

Кёрлинг, микст.

7-й тур:

12:05. Великобритания – Канада;

12:05. Швейцария – Швеция.

8-й тур:

16:35. Эстония – Норвегия;

16:35. Чехия – Южная Корея;

16:35. Швеция – Италия;

16:35. Великобритания – США.

9-й тур:

21:05. Южная Корея – США;

21:05. Канада – Эстония;

21:05. Чехия – Швейцария;

21:05. Норвегия – Италия.

Фристайл. Слоупстайл.

12:30. Квалификация, женщины.

16:00. Квалификация, мужчины.

Горнолыжный спорт.

13:30. Скоростной спуск, мужчины.

Хоккей.

Групповой турнир, женщины.

14:10. Германия – Япония;

16:40. Швеция – Италия;

18:40. США – Финляндия;

23:10. Швейцария – Канада.

Лыжные гонки.

15:00. Скиатлон (2х10 км), женщины.

Конькобежный спорт.

18:00. 3000 м, женщины.

Санный спорт.

19:00. Одноместные сани, мужчины, 1-я попытка.

20:32. Одноместные сани, мужчины, 2-я попытка.

Прыжки с трамплина.

19:45. Средний трамплин, квалификация, женщины.

20:45. Средний трамплин, женщины, 1-й раунд.

21:57. Средний трамплин, женщины, финал.

Сноуборд.

21:30. Биг-эйр, финал, мужчины.

Фигурное катание.

21:45. Командные соревнования. Короткая программа, мужчины.

0:05. Командные соревнования. Произвольный танец, танцевальные дуэты.