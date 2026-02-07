Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Италии пройдёт четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 7 февраля (время — московское):
Кёрлинг, микст.
7-й тур:
12:05. Великобритания – Канада;
12:05. Швейцария – Швеция.
8-й тур:
16:35. Эстония – Норвегия;
16:35. Чехия – Южная Корея;
16:35. Швеция – Италия;
16:35. Великобритания – США.
9-й тур:
21:05. Южная Корея – США;
21:05. Канада – Эстония;
21:05. Чехия – Швейцария;
21:05. Норвегия – Италия.
Фристайл. Слоупстайл.
12:30. Квалификация, женщины.
16:00. Квалификация, мужчины.
Горнолыжный спорт.
13:30. Скоростной спуск, мужчины.
Хоккей.
Групповой турнир, женщины.
14:10. Германия – Япония;
16:40. Швеция – Италия;
18:40. США – Финляндия;
23:10. Швейцария – Канада.
Лыжные гонки.
15:00. Скиатлон (2х10 км), женщины.
Конькобежный спорт.
18:00. 3000 м, женщины.
Санный спорт.
19:00. Одноместные сани, мужчины, 1-я попытка.
20:32. Одноместные сани, мужчины, 2-я попытка.
Прыжки с трамплина.
19:45. Средний трамплин, квалификация, женщины.
20:45. Средний трамплин, женщины, 1-й раунд.
21:57. Средний трамплин, женщины, финал.
Сноуборд.
21:30. Биг-эйр, финал, мужчины.
Фигурное катание.
21:45. Командные соревнования. Короткая программа, мужчины.
0:05. Командные соревнования. Произвольный танец, танцевальные дуэты.