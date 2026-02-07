Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
21:45 Мск
Олимпиада 2026

Йоханнес Клебо раскритиковал качество интернета в Олимпийской деревне в Италии

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил о плохом качестве интернет-соединения в Олимпийской деревне в Италии.

«У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда [Монсена]. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придёт ли кто-нибудь и починит это», – приводит слова Клебо Nettavisen.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

