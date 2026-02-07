Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 7 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в Италии пройдёт четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены.

Олимпиада-2026. Расписание стартов россиян на 7 февраля (время — московское):

Лыжные гонки (в гонке примет участие Дарья Непряева).

15:00. Скиатлон (2х10 км), женщины.

Конькобежный спорт (в соревнованиях примет участие Ксения Коржова).

18:00. 3000 м, женщины.

Санный спорт (в соревнованиях примет участие Павел Репилов).

19:00. Одноместные сани, мужчины, 1-я попытка.
20:32. Одноместные сани, мужчины, 2-я попытка.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

