Выступление Репилова в санном спорте на ОИ-2026 7 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 7 февраля, начинаются соревнования в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр состоятся две попытки в турнире саночников. Российский саночник Павел Репилов примет участие в соревнованиях. Старт первой попытки запланирован на 19:00 мск, второй – в 20:32.

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на онлайн-платформе Оkko.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.