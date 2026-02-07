Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аймоз выступит в КП командного турнира за сборную Франции, Сяо Хим Фа — в произвольной

Аймоз выступит в КП командного турнира за сборную Франции, Сяо Хим Фа — в произвольной
Комментарии

Семикратный чемпион Франции, 28-летний французский фигурист Кевин Аймоз выступит в короткой программе за сборную Франции в командном турнире на Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании. Об этом сообщил журналист Джеки Вонг у себя на странице в соцсети. Прокаты коротких программ мужчин начнутся в субботу, 7 февраля, в 21:45 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
07 февраля 2026, суббота. 21:45 МСК
Не началось

Другой французский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира — 2024 Адам Сяо Хим Фа, представит сборную Франции в произвольной программе командного турнира.

После первого дня соревнований в командном турнире лидирует сборная США, набравшая 25 баллов. За ней расположились сборные Японии (23) и Италии (22). Россияне в командном турнире не принимают участия, так как в статусе нейтральных атлетов на текущих Играх присутствуют только спортсмены в одиночных видах.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android