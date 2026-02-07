Аймоз выступит в КП командного турнира за сборную Франции, Сяо Хим Фа — в произвольной

Семикратный чемпион Франции, 28-летний французский фигурист Кевин Аймоз выступит в короткой программе за сборную Франции в командном турнире на Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании. Об этом сообщил журналист Джеки Вонг у себя на странице в соцсети. Прокаты коротких программ мужчин начнутся в субботу, 7 февраля, в 21:45 мск.

Другой французский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира — 2024 Адам Сяо Хим Фа, представит сборную Франции в произвольной программе командного турнира.

После первого дня соревнований в командном турнире лидирует сборная США, набравшая 25 баллов. За ней расположились сборные Японии (23) и Италии (22). Россияне в командном турнире не принимают участия, так как в статусе нейтральных атлетов на текущих Играх присутствуют только спортсмены в одиночных видах.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.