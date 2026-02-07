Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Ирина Роднина рассказала, планирует ли следить за фигурным катанием на Олимпиаде-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила, планирует ли она следить за соревнованиями по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026.

«Планирую следить за фигурным катанием на Олимпиаде, насколько это получится по времени. Впереди рабочая неделя (смеётся). Не получится отмести житейские дела. Глядеть буду. По крайней мере, за результатами точно буду следить. Что касается фаворитов в командном соревновании, это то, что я не очень смотрю и не очень люблю», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

