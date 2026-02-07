Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Было ощущение праздника спорта». Роднина — о церемонии открытия Олимпиады-2026

«Было ощущение праздника спорта». Роднина — о церемонии открытия Олимпиады-2026
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями после просмотра церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все — это важное событие. Из трёх своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android