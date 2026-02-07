«Было ощущение праздника спорта». Роднина — о церемонии открытия Олимпиады-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями после просмотра церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все — это важное событие. Из трёх своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.