Главная Олимпиада 2026 Новости

«По-прежнему никто не дотянулся до уровня Сочи». Авербух — об открытии Олимпиады-2026

«По-прежнему никто не дотянулся до уровня Сочи». Авербух — об открытии Олимпиады-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух оценил церемонию открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Посмотрел открытие Олимпиады. Хочу сказать, что по-прежнему никому не удаётся дотянуться до уровня, объёма и масштаба, который был показан в Сочи нами. С художественной точки зрения для меня открытие Олимпиады-2026 было намного сильнее, чем в Париже, где была дикая какофония. Здесь чувствовалась гармония. Я бы похвалил режиссёра и команду, которая работала над этой церемонией. Она была и зимней, и тактичной, и деликатной, и интеллигентной. Безусловное ощущение несправедливости от отсутствия нас на этой Олимпиаде не могло не покидать, но как человеку, занимающемуся большими церемониями, мне было обязательно это посмотреть. Ставлю высокую оценку», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
