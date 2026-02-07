Авербух: фигурное катание на ОИ буду смотреть тогда, когда будут кататься наши спортсмены

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух признался, что на стартовавшей Олимпиаде-2026 в Италии в фигурном катании будет следить только за соревнованиями с участием россиян (Аделии Петросян и Петра Гуменника).

«Командный турнир мне не очень интересен. Я пробежался по нему, поскольку интересно, как идёт судейская тенденция. По тому же командному турниру видно, что судейская бригада абсолютно чётко сфокусирована на американском танцевальном дуэте, хотя мне объективно французы нравятся больше. Видно, что готовы ставить высокие компоненты японским фигуристкам: с достаточно средним контентом получают под 80. А так, конечно, буду смотреть только тогда, когда будут кататься наши спортсмены», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.