Главная Олимпиада 2026 Новости

Губерниев — об открытии Олимпиады-2026: прекрасная церемония, но нас не хватало

Губерниев — об открытии Олимпиады-2026: прекрасная церемония, но нас не хватало
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после просмотра церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Хорошая церемония открытия. Итальянцы верны себе: неожиданные ходы, история культуры. Отдали дань уважения великим людям спорта, моды и музыки. Прекрасная церемония! Очевидно, нас не хватало, но итальянцы — молодцы! Естественно, было ощущение оригинальности. Каждая церемония по-своему оригинальна. Сравнивать ни с чем я не буду. Каждая церемония прекрасна по-своему. Мне понравилась парижская церемония. До сих пор неистовствуют люди, которые её не смотрели. А итальянская мне очень понравилась», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

