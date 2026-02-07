Решение о допуске россиян на церемонию закрытия ОИ будет принято по ходу соревнований

Решение об участии российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе, в церемонии закрытия соревнований будет принято по ходу Олимпиады.

«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов [в церемонии закрытия] ещё нет. Оно будет принято во время Олимпиады», — приводит слова пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) ТАСС.

Ранее россияне не получили разрешения на участие в церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).