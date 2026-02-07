Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Решение о допуске россиян на церемонию закрытия ОИ будет принято по ходу соревнований

Решение о допуске россиян на церемонию закрытия ОИ будет принято по ходу соревнований
Комментарии

Решение об участии российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе, в церемонии закрытия соревнований будет принято по ходу Олимпиады.

«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов [в церемонии закрытия] ещё нет. Оно будет принято во время Олимпиады», — приводит слова пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) ТАСС.

Ранее россияне не получили разрешения на участие в церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Дебютный день Олимпиады-2026. Следим за розыгрышем первых комплектов наград! LIVE
Live
Дебютный день Олимпиады-2026. Следим за розыгрышем первых комплектов наград! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android