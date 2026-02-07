Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пау Газоль отреагировал на открытие зимних Олимпийских игр

Пау Газоль отреагировал на открытие зимних Олимпийских игр
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль отреагировал на прошедшую церемонию открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Обратный отсчёт завершён — Олимпиада официально началась!» — написал на своей странице в социальных сетях Пау Газоль.

Помимо двух титулов в НБА, Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), одерживал победу на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Кроме того, шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а в 2002 году стал Новичком года НБА.

Церемония открытия проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро». В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Фото
Пау Газоль поздравил Алькараса с историческим триумфом на Australian Open
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android