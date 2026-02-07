Пау Газоль отреагировал на открытие зимних Олимпийских игр

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль отреагировал на прошедшую церемонию открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Обратный отсчёт завершён — Олимпиада официально началась!» — написал на своей странице в социальных сетях Пау Газоль.

Помимо двух титулов в НБА, Пау дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр (2008, 2012), одерживал победу на чемпионате мира 2006 года и трижды становился чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Кроме того, шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, а в 2002 году стал Новичком года НБА.

Церемония открытия проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро». В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.