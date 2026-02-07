Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
23:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тренерский штаб Гуменника рассматривает вариант замены короткой программы на ОИ — источник

Тренерский штаб российского фигуриста Петра Гуменника, который примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане, рассматривает вариант замены короткой программы текущего сезона, поставленной на музыку из фильма «Парфюмер», сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Причиной послужили проблемы с авторскими правами, требования к которым ужесточились в нынешнем сезоне. В случае замены Гуменник выступит с прошлогодней короткой программой, поставленной на саундтрек к фильму «Дюна». Постановщиком обеих программ стал российский хореограф Даниил Глейхенгауз.

Некоторые зарубежные фигуристы накануне Олимпиады-2026 уже сталкивались с проблемами, связанными с авторскими правами.

Короткие программы мужчин на Олимпиаде-2026 пройдут во вторник, 10 февраля. Ранее сообщалось, что Гуменник вылетит в Милан в ночь на 8 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Биография Петра Гуменника: жизнь российского одиночника и участника Олимпиады-2026
