Болельщики Гуменника запустили хештег в его поддержку после новости о замене КП

Болельщики российского фигуриста Петра Гуменника запустили специальный хештег в поддержку спортсмена после новости о том, что у него возникли проблемы с авторскими правами на музыку к фильму «Парфюмер», на которую поставлена его короткая программа текущего сезона. Гуменник примет участие в Олимпиаде-2026, первые прокаты мужчин в личном турнире пройдут во вторник, 10 февраля.

Одна из болельщиц в чатах телеграм-каналов предложила распространять под постами в аккаунтах Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсетях хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer (с английского — «Разрешите Петру Гуменнику катать «Парфюмера»).

Ранее «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что тренерский штаб Гуменника рассматривает вариант замены короткой программы «Парфюмер» по причине ужесточения требований к авторским правам в нынешнем сезоне. С подобной ситуацией накануне Олимпиады уже сталкивались зарубежные фигуристы.

В случае замены, согласно источнику, Гуменник выступит с прошлогодней короткой программой, поставленной на саундтрек к фильму «Дюна». Постановщиком обеих программ стал российский хореограф Даниил Глейхенгауз.