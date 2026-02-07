Вонн отреагировала на критику из-за участия в ОИ-2026 с порванными «крестами»

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн ответила на критику в социальных сетях по вопросу травмы крестообразных связок колена, с которой она планирует выступить на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Очень смешно, спасибо «доктора». Мои крестообразные связки полностью функционировали до прошлой пятницы. Если вам это кажется невозможным, это не значит, что это невозможно. И да, мои связки повреждены на 100%. Не на 80% и не на 50%. А на все 100%», – приводит слова Вонн аккаунт Yahoo Sport в социальной сети Х.

Американка планирует участие в соревнованиях по скоростному спуску, которые пройдут 8 февраля.

Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария), который проходил 31 января. Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля.