Олимпиада 2026

Илья Малинин ответил на предложение посетить Россию

Илья Малинин ответил на предложение посетить Россию
Комментарии

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин ответил на вопрос о возможном посещении России.

«Я пока не хотел бы думать об этом. Но я уверен, что когда всё вернётся к нормальной жизни, то это было бы возможно», — приводит слова Малинина ТАСС.

Родители Малинина, фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, некоторое время выступали на чемпионатах СССР и России, а затем перешли под флаг Узбекистана и представляли эту страну на международных соревнованиях. Позднее оба эмигрировали в США, где в 2004 году родился их сын Илья.

Малинин выступит на Олимпиаде-2026 в командном и личном турнирах.

