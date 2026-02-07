Павел Ростовцев: медаль россиянина на ОИ-2026 будет подвигом, как бросок Белова в 1972-м

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев оценил медальные перспективы российских спортсменов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я посмотрел только часть открытия зимних Олимпийских игр в Милане, и мне всё нравится. Это большое событие. Жаль, что в большинстве видов спорта не участвуют российские спортсмены, но Олимпийские игры — очень большой праздник спорта. Всем нашим спортсменам — лыжникам, фигуристам, саночникам и так далее — желаю успехов и показать свой максимальный результат. Если вдруг кто-нибудь из них завоюет медаль, это будет реально спортивный подвиг, сопоставимый с броском Белова с паса Едешко в 1972 году.

Мы все надеемся, и все в это верим. И кто-то наверняка совершит этот подвиг, я в этом уверен. Уже сегодня мы будем болеть за Дарью Непряеву», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.