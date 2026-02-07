Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Павел Ростовцев: медаль россиянина на ОИ-2026 будет подвигом, как бросок Белова в 1972-м

Павел Ростовцев: медаль россиянина на ОИ-2026 будет подвигом, как бросок Белова в 1972-м
Комментарии

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев оценил медальные перспективы российских спортсменов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я посмотрел только часть открытия зимних Олимпийских игр в Милане, и мне всё нравится. Это большое событие. Жаль, что в большинстве видов спорта не участвуют российские спортсмены, но Олимпийские игры — очень большой праздник спорта. Всем нашим спортсменам — лыжникам, фигуристам, саночникам и так далее — желаю успехов и показать свой максимальный результат. Если вдруг кто-нибудь из них завоюет медаль, это будет реально спортивный подвиг, сопоставимый с броском Белова с паса Едешко в 1972 году.

Мы все надеемся, и все в это верим. И кто-то наверняка совершит этот подвиг, я в этом уверен. Уже сегодня мы будем болеть за Дарью Непряеву», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Россияне вступают борьбу за медали! Расписание первого дня Олимпиады-2026
Россияне вступают борьбу за медали! Расписание первого дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android