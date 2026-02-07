Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
23:10 Мск
Скиатлон с участием Непряевой на Олимпиаде 2026: текстовая онлайн-трансляция гонки

Скиатлон с участием Непряевой на Олимпиаде 2026: текстовая онлайн-трансляция гонки
Сегодня, 7 февраля, начинается соревновательная программа Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в лыжных гонках. В рамках программы Олимпиады пройдёт женский скиатлон на 20 км, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Старт гонки запланирован на 15:00 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона с участием Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

