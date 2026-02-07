Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко прибыли в Италию на ОИ-2026 — источник

Пётр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко прибыли в Италию на ОИ-2026 — источник
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко прибыли в Италию, где накануне в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее волну обсуждений в СМИ вызвали слова Гуменника о том, что он не оформлял в консульстве шенгенскую визу, необходимую для того, чтобы добраться до Италии, так как у него априори есть разрешение на въезд в страну из-за статуса участника Олимпийских игр.

Накануне появилась новость о том, что Гуменник столкнулся с проблемами с авторскими правами с музыкой к своей короткой программе «Парфюмер» текущего сезона, в связи с чем ему с высокой долей вероятности придётся вернуть прошлогоднюю постановку для участия в Играх.

Личный турнир у мужчин-фигуристов стартует во вторник, 10 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Тренерский штаб Гуменника рассматривает вариант замены короткой программы на ОИ — источник
Материалы по теме
Биография Петра Гуменника: жизнь российского одиночника и участника Олимпиады-2026
Биография Петра Гуменника: жизнь российского одиночника и участника Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android