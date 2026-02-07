Пётр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко прибыли в Италию на ОИ-2026 — источник

Российский фигурист Пётр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко прибыли в Италию, где накануне в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее волну обсуждений в СМИ вызвали слова Гуменника о том, что он не оформлял в консульстве шенгенскую визу, необходимую для того, чтобы добраться до Италии, так как у него априори есть разрешение на въезд в страну из-за статуса участника Олимпийских игр.

Накануне появилась новость о том, что Гуменник столкнулся с проблемами с авторскими правами с музыкой к своей короткой программе «Парфюмер» текущего сезона, в связи с чем ему с высокой долей вероятности придётся вернуть прошлогоднюю постановку для участия в Играх.

Личный турнир у мужчин-фигуристов стартует во вторник, 10 февраля.