Стал известен состав сборной Германии по биатлону на смешанную эстафету ОИ-2026

Завтра, 8 февраля, стартует соревновательная программа в биатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательного дня пройдёт смешанная эстафета 4х6 км.

Тренерский штаб сборной Германии определился со списком участников гонки. На старт смешанной эстафеты немецкой сборной выйдут Ванесса Фойгт, Франциска Пройс, Юстус Штрелов и Филипп Наврат.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.