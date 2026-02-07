Юрист Добровинский высказался о проблемах Гуменника с правами на музыку на ОИ-2026

Юрист Александр Добровинский прокомментировал появившуюся информацию, что тренерский штаб российского фигуриста Петра Гуменника, который примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане, рассматривает вариант замены короткой программы текущего сезона, поставленной на музыку из фильма «Парфюмер», из-за ужесточения правил, связанных с авторскими правами.

«Не думаю, что Гуменнику придётся менять программу. Но с обладателями прав на музыку, конечно, надо договариваться. Пётр, конечно, может прокататься под эту мелодию, если правообладатель не запретит произведение к публичному проигрыванию. Но могут и запретить — тогда Гуменник останется без музыки. Нужно немедленно договариваться, потому что действительно может получиться нехорошо. Менять программу нет смысла, но в крайнем случае, если договориться не выйдет, придётся подобрать другую мелодию, если это возможно. Ответить, возможно ли договориться за такое время, сложно. Это как спросить, сколько стоит квартира в Москве», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.