ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Олимпиада 2026

НОК Азербайджана выступил против использования армянскими фигуристами музыки «Арцах» на ОИ

Комментарии

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана выступил с протестом против разрешения использовать армянским фигуристам Карине Акоповой и Никите Рахманину, выступающим в парном катании, музыки «Арцах» в своей олимпийской программе по политическим причинам.

Арцахом Армения называет Нагорный Карабах в Азербайджане, бывшую спорную территорию.

«Олимпийские игры являются одним из символов мира, дружбы и взаимного уважения между народами. Использование этой платформы в политических и сепаратистских пропагандистских целях недопустимо», — говорится в сообщении пресс-службы НОК Азербайджана.

Акопова и Рахманин отобрались на Олимпиаду в Милане по итогам квалификационного турнира в Пекине, где заняли второе место. Они получили разрешение представлять Армению на международных стартах в 2025 году. Ранее пара представляла Россию.

Комментарии
