ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Олимпиада 2026

«Как же так? Гады!» Тарасова — о проблемах Гуменника с правами на музыку на ОИ-2026

«Как же так? Гады!» Тарасова — о проблемах Гуменника с правами на музыку на ОИ-2026
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на появившуюся информацию, что тренерский штаб российского фигуриста Петра Гуменника, который примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане, рассматривает вариант экстренной замены короткой программы текущего сезона, поставленной на музыку из фильма «Парфюмер», из-за ужесточения правил, связанных с авторскими правами.

«Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили, потому что брали частями, кусками. Было понятно, что Петя поедет. И только за один день определились, что нельзя выступать с этой музыкой? В Пекине на отборочном соревновании он выступал с этой музыкой! Как же так? Гады!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

