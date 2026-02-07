Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр –2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я смотрела церемонию открытия Олимпийских игр. Мне очень понравилось, было очень красиво», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Церемония продлилась более трёх с половиной часов. Основные мероприятия принимал стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходили в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимали участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвовали. На сцене появились Андреа Бочелли, Мэрайя Кери, Шарлиз Терон, Лан Лан и другие.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Олимпийских игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.