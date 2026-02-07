Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
23:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Что за раздолбайство?» Губерниев — о ситуации Гуменника с авторскими правами перед ОИ

Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский фигурист Пётр Гуменник столкнулся с проблемой ужесточения авторских прав использования музыки из фильма «Парфюмер» в своей короткой программе, в связи с чем спортсмену с высокой долей вероятности придётся возвращать прошлогоднюю постановку для участия в Олимпиаде-2026.

«Никогда такого не было и вот опять!!! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав??? Договориться или музыку заранее поменять??? Что за раздолбайство???» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Гуменник и его тренер прибыли в Италию. Короткие программы личного турнира у мужчин начнутся во вторник, 10 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Биография Петра Гуменника: жизнь российского одиночника и участника Олимпиады-2026
