Швейцарец фон Алльмен выиграл золотую медаль ОИ-2026 в скоростном спуске

Двукратный чемпион мира 2025 года, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен выиграл золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в скоростном спуске. Фон Алльмен финишировал, показав результат 1.51,61 минуты.
Серебряным призёром в данном виде программы стал Джованни Франдзони (Италия). Он проиграл победителю 0,20 секунды. Замкнул тройку призёров ещё один итальянский горнолыжник Доминик Парис, который уступил 0,50 секунды.
Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины:
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.51,61.
2. Джованни Франдзони (Италия) +0,20.
3. Доминик Парис (Италия) +0,50.
4. Марко Одерматт (Швейцария) +0,70.
5. Алексис Монне (Швейцария) +0,75.
Нельзя не отметить непопадание в топ-3 ещё одного швейцарца — олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Марко Одерматта. Он был одним из главных фаворитов соревнований.