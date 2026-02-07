Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Швейцарец фон Алльмен выиграл золотую медаль ОИ-2026 в скоростном спуске

Швейцарец фон Алльмен выиграл золотую медаль ОИ-2026 в скоростном спуске
Комментарии

Двукратный чемпион мира 2025 года, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен выиграл золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в скоростном спуске. Фон Алльмен финишировал, показав результат 1.51,61 минуты.

Серебряным призёром в данном виде программы стал Джованни Франдзони (Италия). Он проиграл победителю 0,20 секунды. Замкнул тройку призёров ещё один итальянский горнолыжник Доминик Парис, который уступил 0,50 секунды.

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины:
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.51,61.
2. Джованни Франдзони (Италия) +0,20.
3. Доминик Парис (Италия) +0,50.
4. Марко Одерматт (Швейцария) +0,70.
5. Алексис Монне (Швейцария) +0,75.

Нельзя не отметить непопадание в топ-3 ещё одного швейцарца — олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Марко Одерматта. Он был одним из главных фаворитов соревнований.

Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android