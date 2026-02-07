Швейцарец фон Алльмен выиграл золотую медаль ОИ-2026 в скоростном спуске

Двукратный чемпион мира 2025 года, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен выиграл золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в скоростном спуске. Фон Алльмен финишировал, показав результат 1.51,61 минуты.

Серебряным призёром в данном виде программы стал Джованни Франдзони (Италия). Он проиграл победителю 0,20 секунды. Замкнул тройку призёров ещё один итальянский горнолыжник Доминик Парис, который уступил 0,50 секунды.

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, мужчины:

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.51,61.

2. Джованни Франдзони (Италия) +0,20.

3. Доминик Парис (Италия) +0,50.

4. Марко Одерматт (Швейцария) +0,70.

5. Алексис Монне (Швейцария) +0,75.

Нельзя не отметить непопадание в топ-3 ещё одного швейцарца — олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Марко Одерматта. Он был одним из главных фаворитов соревнований.