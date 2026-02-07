Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Олимпиада 2026

На Олимпийских играх 2026 года был разыгран первый комплект медалей

Комментарии

Сегодня, 7 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо был разыгран первый комплект медалей. Список медалистов Олимпиады-2026 открыли представители горнолыжного спорта, которые разыграли награды в скоростном спуске.

Золотую медаль выиграл швейцарец Франьо фон Алльмен, серебряным призёром стал Джованни Франдзони (Италия), бронза в активе у ещё одного итальянского горнолыжника Доминика Париса.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены не принимали участия в данном виде программы.

