Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Она преодолела дистанцию 2х10 км за 57 минут 41,3 секунды, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на 3.56,1.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 2х10 км (классика + конёк). Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.45,2.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +51 секунда.
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.26,7.
4. Надя Келин (Швейцария) +1.51,5.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.54,0.
6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.56,1.
…
17. Дарья Непряева +3.56,1.
Завтра, 8 февраля, участие в мужском скиатлоне Олимпиады-2026 примет россиянин Савелий Коростелёв.
