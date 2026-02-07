Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Она преодолела дистанцию 2х10 км за 57 минут 41,3 секунды, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на 3.56,1.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 2х10 км (классика + конёк). Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.45,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +51 секунда.

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.26,7.

4. Надя Келин (Швейцария) +1.51,5.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.54,0.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.56,1.

…

17. Дарья Непряева +3.56,1.

Завтра, 8 февраля, участие в мужском скиатлоне Олимпиады-2026 примет россиянин Савелий Коростелёв.