Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
21:45 Мск
Олимпиада 2026

Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Она преодолела дистанцию 2х10 км за 57 минут 41,3 секунды, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на 3.56,1.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

Завтра, 8 февраля, участие в мужском скиатлоне Олимпиады-2026 примет россиянин Савелий Коростелёв.

