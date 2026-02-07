Фото: плакат в честь Дарьи Непряевой замечен в Италии перед скиатлоном на Олимпиаде-2026

В Валь-ди-Фьемме (Италия) на лыжном стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», где пройдут гонки в рамках Олимпийских игр – 2026, был замечен плакат в поддержку обладательницы Кубка России – 2024/2025, 23-летней российской лыжницы Дарьи Непряевой.

Отметим, что плакат в честь Непряевой выполнен на английском языке. «Вперёд, Дарья!» — гласит надпись.

Сегодня, 7 февраля, в 15:00 Непряева дебютирует на Играх-2026 в скиатлоне (10+10 км). Её стартовый номер — 17.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на Олимпиаде-2026 в Италии.

Непряева получила от FIS статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в начале декабря 2025 года.