Фото: плакат в честь Дарьи Непряевой замечен в Италии перед скиатлоном на Олимпиаде-2026
В Валь-ди-Фьемме (Италия) на лыжном стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», где пройдут гонки в рамках Олимпийских игр – 2026, был замечен плакат в поддержку обладательницы Кубка России – 2024/2025, 23-летней российской лыжницы Дарьи Непряевой.
Отметим, что плакат в честь Непряевой выполнен на английском языке. «Вперёд, Дарья!» — гласит надпись.
Сегодня, 7 февраля, в 15:00 Непряева дебютирует на Играх-2026 в скиатлоне (10+10 км). Её стартовый номер — 17.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на Олимпиаде-2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Идёт
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
Непряева получила от FIS статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в начале декабря 2025 года.
