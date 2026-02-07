Скидки
В МОК и ISU отреагировали на информацию о проблемах Петра Гуменника с музыкой на ОИ-2026

В МОК и ISU отреагировали на информацию о проблемах Петра Гуменника с музыкой на ОИ-2026
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отреагировал на появившуюся информацию, что тренерский штаб российского фигуриста Петра Гуменника, который примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане, рассматривает вариант экстренной замены короткой программы текущего сезона, поставленной на музыку из фильма «Парфюмер», из-за ужесточения правил, связанных с авторскими правами.

«Я уже слышал об этом, очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. Вам нужно обратиться в ISU. В моём понимании, фигурист ответственен за согласование музыки», — приводит слова Адамса ТАСС.

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердили слова, сказанные Адамсом, однако подробностей раскрывать не стали.

«Как и остальные спортсмены, Гуменник ответственен за соблюдение авторских прав на музыку, связанную с его выступлением», — заявили в ISU.

