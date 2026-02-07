Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Очень хороший экзамен». Вайцеховская — о проблеме Гуменника с авторскими правами в КП

«Очень хороший экзамен». Вайцеховская — о проблеме Гуменника с авторскими правами в КП
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на ситуацию, в которой российский фигурист Пётр Гуменник накануне своего участия в Олимпиаде-2026 столкнулся с ужесточением авторских прав к музыке своей короткой программы «Парфюмер», в связи с чем спортсмену с высокой долей вероятности придётся возвращать прошлогоднюю постановку короткой программы для участия в Олимпиаде-2026.

«Педалировать тему возможной замены программы Петра Гуменника, не располагая достаточной информацией, занятие бессмысленное, но вот я в связи с этим вспомнила свой разговор с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным — в бытность им спортсменом, где он рассказывал о выдающихся борцах прошлых лет.

Саша тогда сказал, причём без какого бы то ни было пафоса:

«Для меня они олицетворение тотальной готовности. Ко всему. К отсутствию автобуса, предвзятому судейству, придиркам на таможне, землетрясению во время соревнований — чему угодно. Если человек борцовки забыл в гостинице, так что — на ковёр не выходить? Что, нельзя взять борцовки у товарища по команде?
Я это к тому, что на самом деле результат зависит не от каких-то там оргмоментов или условностей, а от собственной головы…»

Понятно, что фигурное катание — это не борьба, но сложившаяся ситуация, с которой по-любому придётся справляться — достаточно жестокий, но очень хороший экзамен. Возможность понять: чего ты стоишь как спортсмен.

Почему-то мне кажется, что Пётр с этим справится», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

Материалы по теме
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android