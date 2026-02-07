«Очень хороший экзамен». Вайцеховская — о проблеме Гуменника с авторскими правами в КП

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на ситуацию, в которой российский фигурист Пётр Гуменник накануне своего участия в Олимпиаде-2026 столкнулся с ужесточением авторских прав к музыке своей короткой программы «Парфюмер», в связи с чем спортсмену с высокой долей вероятности придётся возвращать прошлогоднюю постановку короткой программы для участия в Олимпиаде-2026.

«Педалировать тему возможной замены программы Петра Гуменника, не располагая достаточной информацией, занятие бессмысленное, но вот я в связи с этим вспомнила свой разговор с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным — в бытность им спортсменом, где он рассказывал о выдающихся борцах прошлых лет.

Саша тогда сказал, причём без какого бы то ни было пафоса:

«Для меня они олицетворение тотальной готовности. Ко всему. К отсутствию автобуса, предвзятому судейству, придиркам на таможне, землетрясению во время соревнований — чему угодно. Если человек борцовки забыл в гостинице, так что — на ковёр не выходить? Что, нельзя взять борцовки у товарища по команде?

Я это к тому, что на самом деле результат зависит не от каких-то там оргмоментов или условностей, а от собственной головы…»

Понятно, что фигурное катание — это не борьба, но сложившаяся ситуация, с которой по-любому придётся справляться — достаточно жестокий, но очень хороший экзамен. Возможность понять: чего ты стоишь как спортсмен.

Почему-то мне кажется, что Пётр с этим справится», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.