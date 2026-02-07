Диггинс и Симпсон-Ларсен упали на повороте во время скиатлона на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс и норвежка Каролине Симпсон-Ларсен упали на повороте при спуске на седьмой минуте скиатлона (10+10 км) в рамках Олимпийских игр — 2026 в Италии.

Фото: Кадр из трансляции

В гонке также участвует россиянка Дарья Непряева, выступающая на Играх в нейтральном статусе. Она прошла склон без падений.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов.