Диггинс и Симпсон-Ларсен упали на повороте во время скиатлона на ОИ-2026
Олимпийская чемпионка, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс и норвежка Каролине Симпсон-Ларсен упали на повороте при спуске на седьмой минуте скиатлона (10+10 км) в рамках Олимпийских игр — 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Идёт
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
Фото: Кадр из трансляции
В гонке также участвует россиянка Дарья Непряева, выступающая на Играх в нейтральном статусе. Она прошла склон без падений.
Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов.
