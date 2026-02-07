Савелий Коростелёв показал, как болеет за Непряеву из номера на Олимпиаде-2026

Победитель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв показал, как болеет из гостиничного номера за соотечественницу Дарью Непряеву, которая сейчас участвует в скиатлоне в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на Олимпиаде-2026 в Италии.
Коростелёв опубликовал видео в телеграм-канале «Комитет спортсменов». В кадре Савелий в очках в виде олимпийских колец следит за стартовавшей гонкой по телевизору.
Лыжные гонки на Играх-2026 проходят на стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», расположенном в Валь-ди-Фьемме (Италия). Программу соревнований открыл женский скиатлон. Коростелёв впервые выйдет на старт Олимпиады 8 февраля тоже в скиатлоне. Закроют программу масс-старты 21 и 22 февраля.
Коростелёв добился статуса нейтрального индивидуального атлета (AIN) в начале декабря и смог за счёт успешных выступлений на Кубке мира получить приглашение на дебютную для себя Олимпиаду.
