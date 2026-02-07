Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Савелий Коростелёв показал, как болеет за Непряеву из номера на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелёв показал, как болеет за Непряеву из номера на Олимпиаде-2026
Комментарии

Победитель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв показал, как болеет из гостиничного номера за соотечественницу Дарью Непряеву, которая сейчас участвует в скиатлоне в рамках Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на Олимпиаде-2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Идёт
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

Коростелёв опубликовал видео в телеграм-канале «Комитет спортсменов». В кадре Савелий в очках в виде олимпийских колец следит за стартовавшей гонкой по телевизору.

Лыжные гонки на Играх-2026 проходят на стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум», расположенном в Валь-ди-Фьемме (Италия). Программу соревнований открыл женский скиатлон. Коростелёв впервые выйдет на старт Олимпиады 8 февраля тоже в скиатлоне. Закроют программу масс-старты 21 и 22 февраля.

Коростелёв добился статуса нейтрального индивидуального атлета (AIN) в начале декабря и смог за счёт успешных выступлений на Кубке мира получить приглашение на дебютную для себя Олимпиаду.

