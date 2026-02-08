Скидки
Санный спорт. Мужчины. Одиночки. Заезд 3 и 4
19:00 Мск
Олимпиада 2026

ОИ-2026, Фигурное катание, командный турнир, мужчины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, произвольная программа

ОИ-2026, фигурное катание, командный турнир, мужчины — где покажут произвольную программу
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, продолжатся соревнования в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2026 Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы покажут мужчины. Старт соревнований запланирован на 23:55 по московскому времени.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Не началось

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские фигуристы не принимают участие в командном турнире Олимпиады-2026.

Календарь Олимпийских игр - 2026
