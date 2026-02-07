Дарья Непряева упала на повороте в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Италии

Российская лыжница Дарья Непряева упала на повороте при спуске во время скиатлона 10+10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Ранее, на седьмой минуте забега, на этом же месте допустили падения олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс и норвежка Каролине Симпсон-Ларсен.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).