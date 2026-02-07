Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Олимпиада 2026

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, женщины, скиатлон: результаты

Фрида Карлссон выиграла женский скиатлон на Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира, шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла золотую медаль в скиатлоне 2х10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 53 минуты 45,2 секунды. У Фриды было настолько комфортное преимущество в контактной гонке, что она финишировала с флагом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

Второе место заняла соотечественница Карлссон Эбба Андерссон, она отстала от победительницы на 51 секунду ровно. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Хейди Венг, её отставание составило 1 минуту 26,7 секунды.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
