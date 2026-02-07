Фрида Карлссон выиграла женский скиатлон на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка мира, шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла золотую медаль в скиатлоне 2х10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 53 минуты 45,2 секунды. У Фриды было настолько комфортное преимущество в контактной гонке, что она финишировала с флагом.

Второе место заняла соотечественница Карлссон Эбба Андерссон, она отстала от победительницы на 51 секунду ровно. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Хейди Венг, её отставание составило 1 минуту 26,7 секунды.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 2х10 км. Женщины:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.45,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 51 секунда.

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.26,7.

4. Надя Келин (Швейцария) +1.51,5.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.54,0.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.56,1.