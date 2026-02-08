ОИ-2026, фигурное катание, командный турнир, пары — где покажут произвольную программу

Сегодня, 8 февраля, продолжатся соревнования в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят спортивные пары. Старт соревнований запланирован на 21:30 по московскому времени.

Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские фигуристы не принимают участия в командном турнире Олимпиады-2026.