Фрида Карлссон выиграла первую в карьере золотую медаль на Олимпийских играх

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла первую в карьере золотую медаль Олимпийских игр. Шведка одержала победу в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Эта медаль стала первой личной наградой Карлссон на Олимпийских играх.

Ранее Фрида Карлссон становилась бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине в эстафете 4х5 км.

Россиянка Дарья Непряева заняла в скиатлоне 17-е место, отстав от победительницы на 3.56,1.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.