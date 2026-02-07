Фрида Карлссон выиграла первую в карьере золотую медаль на Олимпийских играх
Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла первую в карьере золотую медаль Олимпийских игр. Шведка одержала победу в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Эта медаль стала первой личной наградой Карлссон на Олимпийских играх.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
Ранее Фрида Карлссон становилась бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине в эстафете 4х5 км.
Россиянка Дарья Непряева заняла в скиатлоне 17-е место, отстав от победительницы на 3.56,1.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
