Дарья Непряева стала первой россиянкой, принявшей участие в Олимпийских играх — 2026

Российская лыжница Дарья Непряева стала первой российской спортсменкой, принявшей участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии. В субботу, 7 февраля, она выступила в скиатлоне 2х10 км, где заняла 17-е место.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).