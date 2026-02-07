Стало известно, кто будет сопровождать Аделию Петросян во время Олимпиады-2026

Старший тренер по парному катанию Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), член российской делегации Валерий Артюхов будет сопровождать трёхкратную чемпионку России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделию Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Артюхов уже сопровождал Петросян во время квалификационного олимпийского турнира в Пекине в сентябре 2025 года. Это произошло после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) не утвердил кандидатуру хореографа Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего тренера фигуристки.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткую программу. Произвольная программа фигуристки представят 19 февраля.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.