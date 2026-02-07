Гуменник не сможет заменить свою короткую программу «Дюной» на ОИ-2026 — источник

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник не сможет выступить на Олимпийских играх – 2026 со своей старой короткой программой, которая поставлена под саундтрек из фильма «Дюна». Ранее сообщалось, что штаб Гуменника рассматривает такую возможность из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», под которую Пётр катает свою текущую короткую программу.

«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование», — приводит слова источника, близкого к ситуации, «РИА Новости Спорт».

