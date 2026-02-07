Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник не сможет заменить свою короткую программу «Дюной» на ОИ-2026 — источник

Гуменник не сможет заменить свою короткую программу «Дюной» на ОИ-2026 — источник
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник не сможет выступить на Олимпийских играх – 2026 со своей старой короткой программой, которая поставлена под саундтрек из фильма «Дюна». Ранее сообщалось, что штаб Гуменника рассматривает такую возможность из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», под которую Пётр катает свою текущую короткую программу.

«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование», — приводит слова источника, близкого к ситуации, «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Юрист Добровинский высказался о проблемах Гуменника с правами на музыку на ОИ-2026
Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило! Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!

Видео: главное об Олимпиаде-2026 в Италии.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android